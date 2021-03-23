Ivica Olic resmen CSKA Moskova'da!
Rusya Ligi ekiplerindoen CSKA Moskova, teknik direktörlüğe eski oyuncusu Ivica Olic'i getirdiğini açıkladı.
Rusya Ligi ekiplerindoen CSKA Moskova, Ivica Olic'i resmen açıkladı.
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CSKA'dan yapılan açıklamada "Ovica Olic, CSKA'nın teknik direktörlüğüne getirildi" denildi. 41 yaşındaki teknik adamın 15 yıl sonra kulübe döndüğü vurgulanırken, "Ivıca göreve başladı" denildi.
Kırmızı-Mavililer'de 2003-2006 sezonları arasında forma giyen Hırvat oyuncu, CSKA ile 116 maça çıktı ve 44 gol attı.
Olic, CSKA Moskova ile 3 lig, 2 Rusya Kupası ve 2 Süper Kupası'yla 1 de UEFA Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
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