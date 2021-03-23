Ivica Olic resmen CSKA Moskova'da!

Rusya Ligi ekiplerindoen CSKA Moskova, teknik direktörlüğe eski oyuncusu Ivica Olic'i getirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 13:51
Ivica Olic resmen CSKA Moskova'da!
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Rusya Ligi ekiplerindoen CSKA Moskova, Ivica Olic'i resmen açıkladı.

CSKA'dan yapılan açıklamada "Ovica Olic, CSKA'nın teknik direktörlüğüne getirildi" denildi. 41 yaşındaki teknik adamın 15 yıl sonra kulübe döndüğü vurgulanırken, "Ivıca göreve başladı" denildi.

Kırmızı-Mavililer'de 2003-2006 sezonları arasında forma giyen Hırvat oyuncu, CSKA ile 116 maça çıktı ve 44 gol attı.

Olic, CSKA Moskova ile 3 lig, 2 Rusya Kupası ve 2 Süper Kupası'yla 1 de UEFA Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.


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