Jose Sosa Fenerbahçe'ye tamam dedi!

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

İHA
18 Ağustos 2020 Salı, 14:16
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Sosa ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sosa Fenerbahçe’den yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve imza parası alacak. 35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri’ne katılması bekleniyor.


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