Kasımpaşa’da 3. Fuat Çapa dönemi
Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Lacivert-beyazlı takım İrfan Buz’dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa’nın getirildiğini duyurdu. Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."
Teknik Direktör Fuat Çapa, geçen sezonun 21. haftasında lacivert-beyazlı takımın başına geçerek, sezon sonuna kadar görev almıştı. Çapa 3. kez Kasımpaşa ile anlaşmış oldu.
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