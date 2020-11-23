Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Galatasaray’ın bu sezon yeni transferlerinden genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.
Galatasaray’ın bu sezon yeni transferlerinden genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.
Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ilk kez kez sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı. Bu sezon başında transfer edilen genç futbolcu, Kayserispor maçıyla birlikte ilk kez süre aldı. Karşılaşmaya yedek başlayan Kerem, 90. dakikada Sofiane Feghouli’nin yerine girdi.
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