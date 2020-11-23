Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 22:04

Galatasaray’ın bu sezon yeni transferlerinden genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ilk kez kez sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı. Bu sezon başında transfer edilen genç futbolcu, Kayserispor maçıyla birlikte ilk kez süre aldı. Karşılaşmaya yedek başlayan Kerem, 90. dakikada Sofiane Feghouli’nin yerine girdi.



