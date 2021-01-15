Konyaspor'dan Beşiktaş'a "Rakibe saygı" tepkisi

15 Ocak 2021 Cuma, 16:30

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda eşleşmeler bugün yapılan kura çekimi sonrasında belli oldu. Kurada Konyaspor ile eşleşen Beşiktaş, eşleşme haberini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Twitter’dan yapılan paylaşımda, ‘’ Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda rakibimiz Konyaspor oldu. Siyah-Beyazlılarımız Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. ‘’ denilirken Konyaspor’a ait yanlış logo kullanıldı. Beşiktaş’ın paylaşımında kullanılan logoda Konyaspor’un kuruluş tarihi olarak 1981 gösterilirken Konyaspor’dan logoya ilişkin tepki geldi. Konyaspor Beşiktaş’ın tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ‘’ Rakibe Saygı: Bir camiaya karşı dikkatli, özenli ölçülü davranmaya sebep davranışlar bütünü. Önemli not: Konyaspor’umuzun kuruluş tarihi 22 Haziran 1922’dir. ‘’ ifadeleri kullanıldı.

