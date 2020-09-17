Koronavirüs korkusuyla 37 gol birden yediler!

17 Eylül 2020 Perşembe, 11:08

Almanya'nın Aşağı Saksonya Ligi'nde oynanan bir maçta koronavirüs ve sosyal mesafe tarihi bir skor getirdi! Holdenstedt, rakibi Molzen'in koronavirüsten dolayı sosyal mesafe gözeterek yeşil sahada yer almasının ardından sahadan 37-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Molzen'in başkanı Patrik Ristow maç öncesi, Holdenstedt'in önceki hafta karşılaştığı Eddelstorf takımında bir kişinin korona testinin pozitif çıktığını ve rakiplerinin risk içerdiğini belirterek erteleme istedi! Ancak Molzen'in erteleme talebi as takımlarda kabul edilirken, PAF maçları için ret geldi.

Holdenstedt oyuncularının testleri negatif çıksa da temastan sonra 14 günlük kuluçka döneminin sonuçlanmadığını belirten ev sahibi takım, maça çıkmama cezası almamak için ilginç bir yol buldu. Sosyal mesafe kuralına uyan, her türlü temastan kaçınan ve maç boyu saha dışındaymış gibi korona protokolüne uygun davranan Molzen, Holdenstedt'e tarihi bir skorla mağlup oldu.

Kaynak: Skor