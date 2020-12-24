Lille’e 3 puanı Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı getirdi

24 Aralık 2020 Perşembe, 10:01

Fransa Ligue 1’in 17. haftasında Lille, deplasmanda Montpellier’ı 3-2 mağlup etti. Fransız ekibine galibiyeti getiren gol 86. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz’dan geldi. Burak’a asisti yapan isim ise bir başka ay-yıldızlı oyuncu Yusuf Yazıcı’ydı. Bu ikili Fransız basınında gündem oldu. Gece yarısından itibaren internet siteleri Burak ve Yusuf'a övgü yağdırdı.

Fransa Ligue 1’in 17. haftasında Lille, Montpellier’ın konuğu oldu. 23. dakikada Weah’in golüyle öne geçen Lille’e cevap, 57’de Laborde’den geldi ve skor 1-1 oldu. 68. dakikada Ikone ile tekrar öne geçen Lille, henüz golün sevincini yaşarken Montpellier, 70’te Delort’la bir kez maça daha dengeyi getirdi.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, 75. dakikada David’in yerine Burak Yılmaz’ı alırken, aynı dakika içinde Weah kenara geldi ve Yusuf Yazıcı oyuna dahil oldu.

Sahaya girdikleri andan itibaren etkili bir performans ortaya koyan milli futbolcular, dakikalar 86’yı gösterdiğinde ise Lille’i zafere taşıdı. Yusuf Yazıcı’nın pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz, ağları sarsarak takımını 3 puan getiren isim oldu.



