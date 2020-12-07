Liverpool geri döndü!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2020 Pazartesi, 09:40
Liverpool geri döndü!
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Liverpool, İngiltere Premier Lig'deki 11. hafta maçında Wolverhampton'ı 4-0 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, ağırladığı Wolverhampton'ı Salah'ın 24, Wijnaldum'un 58, Matip'in 67 ve Semedo'nun (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle yendi.

Puanını 24'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında 2. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 17 puanda kaldı


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