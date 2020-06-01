Liverpool'dan Floyd için saha ortasında saygı duruşu!

01 Haziran 2020 Pazartesi, 22:15

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyah ABD'li George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Anfield Stadı'nın ortasında diz çökerek tepki gösterdi.

Liverpool Kulübü ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarından saha ortasında diz çöktükleri görüntü ile birlikte, "Birlik kuvvettir" mesajını paylaştı.



