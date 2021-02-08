Malatya-Trabzonspor maçında ofsayt VAR!
Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadele Yeni Malatyaspor’un santra vuruşuyla başladı.
İlk dakikada Ecuban vurdu top kornere gitti. 23. dakikada Tetteh'in şutu tehlike yarattı.
27. dakikada Nwakaeme'nin vuruşu ağlara gitti, ancak ofsayt bayrağı kalktı. İlk yarı 0-0 bitti.
Yeni Malatyaspor: Abulsamed, Wallace, Hadebe, Semih, Chebake, Zeki, Acquah, Ahmed, Umut, Tetteh, Adem Büyük
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
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