Manchester United o futbolcuya servet ödeyecek!
Gelecek sezon savunmaya takviye yapmak isteyen Manchester United, Sevilla'da forma giyen Jules Kounde için harekete geçti
Premier Lig'de lider Manchester City'nin 10 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Manchester United, gelecek sezonun transfer planlarını yapmaya başladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de yayın yapan La Razon Gazetesi'ne göre; Kırmızı Şeytanlar, Sevilla'da forma giyen 22 yaşındaki Fransız savunmacı Jules Kounde'yi kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinin bu transfer için 70 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.
Öte yandan Kounde için başka takımların da devreye girebileceği belirtiliyor.
Geçen sezon Bordeaux'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kounde, bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 kez de gol atma başarısı gösterdi.
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