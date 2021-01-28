Manchester United, Premier Lig'de 13 maç sonra kaybetti
Manchester'in yok yaşadığı Premier Lig'in diğer karşılaşmasında Everton, sahasında Leicester City'le 1-1 berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Sheffield United'a 2-1 yenildi.
Ligin son sırasında yer alan Sheffield United, Old Trafford Stadı'nda konuk olduğu Manchester United'a karşı 23. dakikada Kean Bryan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manchester United, Harry Maquire'nin 64. dakikadaki golüyle eşitliği sağlarken, Sheffield United, 74. dakikada Oliver Burke'yle tekrar öne geçti, maç 2-1 tamamlandı.
Premier Lig'de 13 maçın ardından yenilen Manchester United, 40 puanla ligde 2'nci sırada yer aldı.
Bu sezon 2'nci galibiyetini alan Sheffield United, puanını 8'e yükseltirken, Premier Lig'in son sırasında kaldı.
EVERTON, LEİCESTER CİTY'LE YENİŞEMEDİ
Premier Lig'in diğer karşılaşmasında Everton, sahasında Leicester City'le 1-1 berabere kaldı.
Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Everton'ın golünü 30. dakikada James Rodriguez atarken, Leicester City'nin golü de 67. dakikada Youri Tielemans'tan geldi.
Leicester City'de forma giyen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek başladı. Cengiz Ünder 68. dakikada, Çağlar Söyüncü de 77. dakikada oyuna girdi.
Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun takımın 18 kişilik kadrosunda yer bulamadı.
Bu sonuçla Everton puanını 33'e, Leicester City ise 39'a yükseltti.
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