Masterlerda şampiyonlar Ege'den çıktı

13 Ekim 2020 Salı, 12:46

Dünya Barış Kupası 5'inci Uluslararası Masterler Fubol Turnuvası, Antalya'da gerçekleştirildi. Geleneksel turnuvada Ege takımlarından Bodrum Belediye +40 yaş kategorisinde, Akhisarspor ise +50 yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Turnuva'da Bosna Hersek Zenitsa Doboj Kantonu Sağlık Bakanı Adnan Jupic, Kosova Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Lopar ve Bulgaristan'ın bazı eski milli oyuncuları da forma giydi. Her yıl geleneksel olarak Kuşadası'nda yapılan Dünya Barış Kupası Uluslararası Masterler Fubol Turnuvası pandemi dolayısıyla Antalya'da gerçekleştirildi. 4 ülkeden 15 takımın yer aldığı turnuvaya Türk ekiplerinin yanı sıra Bosna Hersek'ten Zavidovici, Kosova'dan KF Prizren 2018 ve Bulgaristan'dan Targoviste takımları katıldı. Bazı takımlar iki kategoride de mücadele etti.

Turnuvanın başlama vuruşunu Bakan Adnan Jupic ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Enver Barış birlikte yaptılar. Maçları Masterler ve Veteranlar Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği mensubu hakemler yönetti. Lig usulü eleme maçlarıyla başlayan turnuvada +40 yaş kategorisi finalini Bodrum Belediye ile Mersin Sağlık Masterler takımları oynadı. 1-1 biten normal sürenin sonunda penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Bodrum, 2017 yılından sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. +50 yaş kategorisinde ise Akhisarspor ve Denizli Merkez Efendi takımları seyir zevki yüksek bir finale imza attı. Maçı 5-2'lik skorla kazanan Akhisarspor Masterler turnuvanın ikinci büyük kupasını da Ege Bölgesi'ne taşıdı.