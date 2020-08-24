Merkez Hakem Kurulu üyeleri belli oldu
Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacağı belirtildi.
Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi yarın toplanarak yeni MHK'yı atayacak. Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.
MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner
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