Mesut Özil Arsenal'i ikiye böldü; dönsün mü, dönmesin mi?

27 Aralık 2020 Pazar, 11:41

Arsenal’de bu sezon 25 kişilik kadroya alınmayan Mesut Özil’in gelecek ay takıma dönüp dönmeyeceği kararı öncesinde oyuncuların ikiye bölündüğü belirtildi.

Telegraph’ta yer alan haberde, Premier Lig’de kötü günler geçiren Arsenal’de oyunculardan bazılarının kötü gidişatı durdurabilmek için Mesut Özil’in dönmesi gerektiğini bazılarının ise buna gerek olmadığını düşündüğü ifade edildi. Mikel Arteta’nın Mesut’u kadro dışı bırakmasının yanında takım antrenmanlarına da katılmıyor olmasının takımı bölen sebeplerden birisi olduğu ifade edildi. Gelecek ay başlayacak transfer dönemiyle birlikte takımlar ligdeki kadrolarını güncelleme hakkına sahip olacak. Mikel Arteta geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında Mesut ile ilgili gelen soruya, ‘’ Acele etmemize gerek yok. Karar vermek için zamanımız var. ‘’ ifadelerini kullanarak Mesut Özil’in dönüşüne açık kapı bırakmıştı. Telegraph’taki haberde haftalık 350 bin sterlin kazanan yıldız oyuncunun Arsenal’den ayrılmak istemediği belirtildi.

Arsenal, dün Chelsea ile oynadığı maçta rakibini Lacazette, Xhaka ve Saka’nın golleriyle 3-1 mağlup ederek haftalardır devam eden kötü gidişi sonlandırdı.