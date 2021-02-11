Muslera'nın kalesi düştü!

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezon ilk kez kalesinde 1'den fazla gol gördü.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 16:06
Muslera'nın kalesi düştü!
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Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara yeni dönen Uruguaylı kaleci, 6. resmi maçına çıktı. Bu müsabakalarda sergilediği iyi performansla dikkati çeken tecrübeli file bekçisi, ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Muslera'nın kalede olduğu son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 maçta 1'er gol yedi.


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