Muslera'nın kalesi düştü!
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezon ilk kez kalesinde 1'den fazla gol gördü.
Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara yeni dönen Uruguaylı kaleci, 6. resmi maçına çıktı. Bu müsabakalarda sergilediği iyi performansla dikkati çeken tecrübeli file bekçisi, ilk kez kalesinde 3 gol gördü.
Muslera'nın kalede olduğu son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 maçta 1'er gol yedi.
En Çok Okunan Haberler
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- RTÜK, yine ceza yağdırdı
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- Ankara'da tedirgin eden görüntüler!
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Bitcoin için çok büyük bir enerji harcanıyor
- CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na sert tepki
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
Video Haberler
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Koca'dan ''tedbirler kalkacak mı?'' sorusuna yanıt
- Leyla Aydemir’in, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- RTÜK, yine ceza yağdırdı
- Şeriatçı vakıftan üniversite
- Ankara'da tedirgin eden görüntüler!
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Bitcoin için çok büyük bir enerji harcanıyor
- CHP'li vekil Başarır'dan Adalet Bakanı'na sert tepki
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?