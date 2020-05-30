NBA oynanacak ama nasıl?

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:05

Koronavirüs nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınan NBA'de sezonun akıbeti ile ilgili olarak çalışmalar sürerken NBA Komisyoneri Adam Silver'ın sezonun devamı ile ilgili planı takımların çoğu tarafından kabul edildi. Ayrıca sezonun başlangıç tarihi olarak 31 Temmuz'un belirlendiği öne sürüldü.

Normalde 30 takımın mücadele ettiği NBA’de sezonun devamında iddiası bulunan 22 takımın mücadele etmesi öngörülürken maçların Disney’in Orlando’daki özel spor kompleksinde oynanacağı ESPN tarafından öne sürüldü.

ABD spor basınında farklı istihbaratlarla planın detayları şekillenirken ESPN’in özel haberinde ise Silver’ın planının detaylarına yer verildi. Buna göre;

-Doğu ve Batı Konferansı’nda play-off’a kalan takımları belirlemek için normal sezon maçları oynanacak ve tek maçlı eliminasyon sistemi uygulanacak.

-Ligin geri kalanında konferanslarda ilk 8 sıradaki takımlar ve 8. ile maksimum 6 galibiyet fark olan takımlar sezonun geri kalanında mücadele edecek.