NBA'de Atlanta Hawkslı basketbolcular Covid-19 aşısı oldu

20 Mart 2021 Cumartesi, 10:48

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden (NBA) Atlanta Hawks'ta forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ve güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla 14'ü basketbolcu olmak üzere 36 kişilik Atlanta Hawks ekibine aşının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Georgia eyaletinin Covid-19 aşısı için gereken sağlık kriterlerine uymayan adı açıklanmayan 3 basketbolcu ise aşı olamadı. Eyalet kriterlerine göre, vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olanlar aşı yaptırabiliyor.

Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans'ın ardından basketbolcu ve teknik ekibine aşı yaptıran ikinci NBA kulübü oldu.







