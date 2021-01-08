NBA'de Vida olayı! Koronavirüs olduğunu maçta öğrendi

NBA’de dün oynanan Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers maçında Sixers’ın oyuncusu Seth Curry’nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takımının karantinaya alındığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2021 Cuma, 12:37
NBA'de Vida olayı! Koronavirüs olduğunu maçta öğrendi
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ESPN’de yer alan haberde, Philadelphia Sixers’ın tüm oyuncularının ve teknik ekibin karantinaya alındığı ifade edildi. Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle maçta forma giymeyen ve kenarda oturan Seth Curry’nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından salondan ayrıldığı ve karantinaya alındığı kaydedildi. İlk çeyrek boyunca takımla birlikte maçı takip eden Curry’nin test sonucunun haberini aldıktan sonra salonu terk ettiği ifade edilirken Sixers’ın NBA’in koronavirüs protokolleri kapsamında bugün tekrar teste gireceği belirtildi. Yarın oynanacak Denver maçının durumuna ilişkin bir açıklama yapılmazken, Sixers’ın takım halinde New York’ta karantinada olduğu ifade edildi. Takımın yıldız isimlerinden olan ve 3 ay önce çocuğu olan Joel Embiid, ESPN’e verdiği demeçte negatif test sonuçlarına rağmen bir süre daha karantinada kalmak istediğini söyledi. Haberde, Brooklyn Nets’in karantinaya alınmadığı ve bu gece oynayacağı maç için Memphis’e gittiği kaydedildi.


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