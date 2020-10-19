Ozan Tufan, Yunan yıldıza bakın ne dedi?
Sarı-lacivertliler adına yaptığı asistle maçın iyi isimlerinden biri olan Ozan Tufan, maç sonrasında Yunan futbolcu Pelkas'ın ismini unuttuğunu itiraf etti.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği mücadele yeni transfer Dimitris Pelkas'ın ilk maçında gol atması dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler adına yaptığı asistle maçın iyi isimlerinden biri olan Ozan Tufan, maç sonrasında Yunan futbolcu Pelkas'ın ismini unuttuğunu itiraf etti.
"KONSANTRASYONUMUZ DAĞILDI"
Pelkas'a maç içinde 'Yunanistan' diye seslendiğini söyleyen Ozan Tufan, "Bir ara Pelkas'ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner abi de duydu, gülmeye başladı. Konsantrasyonumuz dağıldı bir an." ifadelerini kullandı.
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