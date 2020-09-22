PAOK erken havlu attı!

22 Eylül 2020 Salı, 23:56

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı. Beşiktaş'ı eleyen PAOK bu turda turnuvaya veda etti.

Sonuçlar şöyle:

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1

Maccabi Tel-Aviv? (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - ?Midtjylland (Danimarka): 0-0