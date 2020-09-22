PAOK erken havlu attı!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı. Beşiktaş'ı eleyen PAOK bu turda turnuvaya veda etti.
Sonuçlar şöyle:
Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1
Maccabi Tel-Aviv? (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2
Slavia Prag (Çekya) - ?Midtjylland (Danimarka): 0-0
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