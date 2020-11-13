PSG, gözünü Sergio Ramos'a dikti!
Sergio Ramos'un Real Madrid'deki belirsiz geleceği, İspanyol ekibini yavaş yavaş endişelendirmeye başladı.
Gelecek Haziran ayında Real Madrid ile kontratı sona erecek olan Sergio Ramos'un başkent ekibindeki geleceği İspanya'da gündem oldu.
El Chiringuito programına göre PSG, Sergio Ramos'un bitmek üzere olan sözleşmesi konusunda pusuda bekliyor.
Ramos, Ocak ayından itibaren sözleşmesinin son 6 ayında olacağı için istediği kulüple müzakere etme hakkına sahip olacak.
PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin Ramos'u Fransa'nın başkentine getirebilmek adına her türlü fedakarlığa hazır olduğunun da altı çizildi
2005 yılında Real Madrid'e gelen Sergio Ramos, 2020 yılına kadar 4 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 22 kez kupa kaldırma başarısı gösterdi.
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