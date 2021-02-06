Real Madrid'in stoperi Sergio Ramos, dizinden ameliyat edildi
Real Madrid'in ve İspanya milli takımının stoperi Sergio Ramos, dizinden ameliyat oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in stoperi Sergio Ramos, sol dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol futbolcunun sol dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirdiği belirtildi.
Ramos'un sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken, İspanyol basını, 34 yaşındaki oyuncunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını yazdı.
Bu sezon oynadığı 18 maçta 3 gol atan Ramos, son olarak 14 Ocak'ta İspanya Süper Kupası'ndaki Athletic Bilbao karşılaşmasında forma giymişti.
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