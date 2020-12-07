Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe hakemi de yendi!

07 Aralık 2020 Pazartesi, 08:18

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol'da Denizlispor - Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ilk yarı ve ikinci yarısını detaylı şekilde analiz yaptı. Dilmen, Denizlispor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona eren Denizlispor - Fenerbahçe maçının devre arasında Rıdvan Dilmen, "Geçen hafta mağlup olduktan sezon öncesinde benim de dahil birçok kişinin şampiyonluk favorisi olan Fenerbahçe tartışılmaya başlandı. Biz geniş kadrodan bahsederken, Fenerbahçe epey eksik bir kadroyla Denizli'ye geldi. 3-4 tane genç oyuncu almak zorunda kaldı. Denizlispor bulmaca gibi bir takım. Bazı gazetelerin bulmacaları çok zordur. Fena oyuncuları yok!" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Fenerbahçe'de kredi azaldı. Konya'ya, Beşiktaş'a mağlup oldu, Hatay'a puan bıraktı. Kadıköy'de 5 maçta 2 kez kazanabildi. Rize, Antalya, Denizli, Göztepe şehir deplasmanlarını geçiyor Fenerbahçe. Galatasaray da benzer şekilde. Şehir deplasmanlarından kazanılacak 3 puanlar önemli. Geçen sezonla çok ters sonuçlar alıyor Fenerbahçe. Oyunu forse ediyor deplasmanlarda. En büyük sebeplerden biri hakemler, baskısız maç yönetiyor. Erol Bulut'un geçen hafta ne kadar hata yaptığının cevabını tek başına Caner Erkin verdi. 10 yıldır bunu çözemiyorlarsa hüner ön plandadır. Caner Erkin iyi kesiyor, Gökhan Gönül iyi vuruyor. Caner bir top kesti, 4 futbolcudan hangisi dokunsa gol olacak. Üstelik 2'si Fenerbahçeli, 2'si Denizlisporlu. Çarpsa birine gol olacak. İnanılmaz top kesti. Kaleci de çıkamadı korkudan."

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, "Denizlispor son pasları yanlış takıma attı, Ali Palabıyık'a atsalardı o kaçırmazdı. Fenerbahçe, bu akşam Ali Palabıyık'ı yendi. Fenerbahçe'de görev aldığım her dönem camiaya hizmet ettim. Fakat bu sezon Fenerbahçe'ye istemeyerek de olsa zarar verdim.

Rıdvan Dilmen Sezonu algısı yaptıkları için hakemler bilerek Fenerbahçe'nin aleyhine yönetiyormuş. Bir FIFA Hakemi, Ahmet Hoca'ya(Çakar) da 'Rıdvan Dilmen algısı var diye ters yönetiyoruz' demişti ve bunu da ispat ediyorlar maçlarda. Bugün de ispat ettiler. 90'a doğru görmediği pozisyona penaltı verdi. Gidip yaptı. Ben olsam Arda Kardeşler'in yerinde 'Gelme sakın rezil olduk, kepaze olduk' derim. Şöyle olmamalı futbol. Altay, Ali Palabıyık'ı kurtardı. Kurtaramamalı. Yok öyle bir şey. Maç 2-2 bitse... Türk futbolunun önüne geçmeye çalışıyor bazıları... Ali Palabıyık'ın Altay'a teşekkür etmesi lazım, seni doğuran ana babaya teşekkürler, yoksa bende FIFA falan kalmazdı demesi lazım. Herkesin gözünün içine baka baka 'kralınız benim' dersen olmaz" dedi.