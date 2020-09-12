Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı!
Rıdvan Dilmen, maçtaki tartışmalı pozisyonlar için, "penaltı da derim, penaltı değil de" derken, transfere ilişkin de şöyle konuştu: "Hangi tip santrfor alacak bilmiyorum ama Emre Belözoğlu, 2 forvet üzerinde duruyor."
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rize-Fenerbahçe maçını yorumlarken, transfere ilişkin açıklamalarda da bulundu.
Rıdvan Dilmen'in görüşleri şöyle:
"Kurala göre doğru ama her şeyi de kurala göre yapmayacaksın. Penaltı vermese, kimse 'penaltı' demezdi. İkinci penaltı pozisyonuna gelince Arda Kardeşler, tam açısını gördü. Dünyanın en gereksiz penaltısını yaptı Moroziuk. Bir futbolcu böyle yapmaz. Rıdvan'ım vermem penaltıyı, Dilmen'im veririm.
El yüze geldi mi şiddetine bakmadan faul veriyor hakem. Şiddetine bakarak kırmızı. Valencia'nın ağız burun civarına geldi el. Valencia da öyle bir attı ki kendini, abarttı. Hakem gördü, verdi. İkisinde VAR'a gitsen penaltı. Premier Lig'de bu penaltıları vermezler.
Tekrarında 'Aaaa' diyecektik. VAR'da bir fotoğrafı yapıştıracaklardı el ağızda. Hakem o dirseğin ağza geldiğini de gördü. (Moroziuk) Doğal bir şekilde perdeleme yaptı. Buna kurallar doğallığına bakma penaltı diyor.
Gözüken şu Frey'e kulüp arayacaklar. Sinan'ı ve Thiam'ı zaman zaman forvet oynatacaklar ama direkt forvet olduğu için bugün Frey oynadı. Hangi tip santrfor alacak bilmiyorum ama Emre Belözoğlu, 2 forvet üzerinde duruyor.
Şu huyunu beğendim Erol Hoca'nın. İsim önemli değil dedi. Gustavo'yu çıkarabiliyor, bu önemli detay. Tolga varken Gustavo çıkar mı dersin, onun gözüyle bakacaksın. Gustavo'yu çıkarabilen adam Fenerbahçe Teknik Direktörü'dür."
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