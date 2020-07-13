Rıdvan Dilmen: Hakemler Fenerbahçe'ye karşı!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:00

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında yayınlanan "%100 Futbol" programında Fenerbahçe ile Sivasspor maçını değerlendirdi. Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın sarı lacivertlilerin aleyhine kararlar verdiğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

Bugün Sivasspor'da Kone ve Emre Kılınç'ı çok beğendim. Emre Kılınç'ı Galatasaray aldıysa çok iyi yapmış. Fenerbahçe haftaya 7. girerken, hem Alanyaspor hem de Galatasaray'a puan kaybetti. Bir anda Beşiktaş ile eşit puana gelecekti, Sivas'ın da 1 puan gerisinde olacaktı. 3 takımı yakalayacaktı.

Fenerbahçeliler üzülüyor ama artık geriye dönmek yok. Ömer Faruk Beyaz da oynadı, bu önemli bir mesajdı. Gelecek yılın kadrosunda olacak gibi görünüyor. Kiralık gönderilip daha fazla oynaması da düşünülebilir.

Harcama limiti 18 kulübün ortak kararıyla %15'ten %40'a çekilmişti. 1 kulüp vazgeçince limit tekrar %15 e düşürüldü. Transfer yapma hakkı olmayanlar transfer yaparsa, Fenerbahçe yapamazsa o zaman tepki oluyor. Bir yerde 25 milyon taraftarlı camia, bir tarafta TFF olarak görünüyor.

Hakemlerin takdir haklarını Fenerbahçe aleyhine kullandığı görülüyor. Bu maç özelinde değil, genel olarak. Şenol Hoca Beşiktaş'tayken ağzını açmadı yabancı oyuncu konusunda. O zaman şimdi de konuşmaması lazım.

Emre Belözoğlu ile görüşüyorum, kadro konusunda teşhis doğru bence ama tedaviye para lazım. Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamalı. Stoper almalı, kanat almalı ve Muriç’i zorlayacak bir forvet almalı."