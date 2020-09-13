Rıdvan Dilmen: Şampiyon olmaları çok zor!

13 Eylül 2020 Pazar, 22:17

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması sonunda NTV'deki programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamaları;

"Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, iki takımında oynadığı oyunundan memnun olmadığını açıkladı. Dilmen, ''Bugün Sergen Yalçın kardeşimizi geçmiş olsun diye aradığımızda maçı konuştuk. Stratejiyi bir şekidle söyledi bana. O da şuydu, dedi ki PAOK maçı bize yaradı. Çünkü, çok fena yaptılar savunma arkası yaptılar. Orta saha yolgeçen hanı gibiydi. İki takımın kadrosu da dev kadro değil. Bu kadrolar Anadolu takımlarındaki kadrolar birkaç oyuncu çıksa... İlk yarıyı izlemeyenler hiçbir şeyi kaçırmadı.'' ifadelerini kullandı.

''Sergen hoca telefonda bana Kalinic’i alıyoruz dedi. Josef ile anlaştıklarını ve Nazım ile ilgilendiklerini söyledi.

KALİNİC'İ ALIYORLAR

Trabzonspor'un kadro derinliği ve şampiyonluk oranı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen,çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, ''Penaltı pozisyonundan yorum yaparsak Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetine saygısızlık yapmış oluruz. Trabzonspor'un hiç pozisyonu yok. Maçın gidişatına bakarsak bu maç 3 gün 3 gece oynansa Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kaybetme şansı yoktu." Artık futbol değişti. Seyirci falan yok. Trabzonspor, 11 Mart'tan sonra evinde 4 maç yaptı. Ankaragücü 1-1, Antalyaspor 2-2, Konyaspor 3-4, Beşiktaş 1-3! Tarihinde 4 maçta 2 beraberlik 2 mağlubiyet çok nadirdir. Şampiyonluk kaybetmesinden sonra kupa ile geri döndüler ama kadro derinlemesi çok düşük. Stoperlerinde sorunlar var. Trabzonsporlular ellerini vicdanına koysunlar. Bu kadroyla Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali çok çok çok düşük.'' ifadelerini kullandı.

''SERGEN YALÇIN'IN İKİNCİ TESTİ DE POZİTİF''

"Bugün öğle saatlerinde Sergen Yalçın kardeşimi 'Geçmiş olsun' diye aradım. İkinci koronavirüs testi de pozitif çıkmış. Sergen Yalçın ile teknik olarak konuştuk. 'Bugün çok farklı bir sistem kullanacağız.' dedi. Esprilidir biliyorsunuz, 'Allahtan, taktik çalışmalarından sonra koronavirüs oldum.' dedi."