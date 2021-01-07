Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın Beşiktaş'a çağ atlattırdı!

07 Ocak 2021 Perşembe, 09:31

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen bu karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Dilmen’in açıklamaları:

Ne kadar takdir etsek azdır. Sanki 40 bin seyirci varmış gibi oynuyor Beşiktaş. Beşiktaş taraftarı olsa daha da üstün oynar. Beşiktaş maç başından beri yalandan bir şut dışında pozisyon vermedi. Top rakipteyken konsantrasyonları iyi.Larin gelişime en açık oyunculardan bir tanesi. 8 gol atmış, penaltı yok. Mesela Mbaye Diagne penaltılardan atıyor. Beşiktaş futbolu ile çağ atladı.

Larin geçen sene niye gönderildi diyemiyorum. Belki de işe yaradı. Karakterli, 26 yaşında ve şimdi olgunlaşma zamanı Larin’in. Takımın çok çoşkusu var. Tüm Çarşı sanki stadyumda gibi.

Rakibini çaresiz bırakan, 6 gol dışında en az o kadar gol pozisyonuna giren bir Beşiktaş. Rizespor ise varlık gösteremedi. Sadece 3-0’dan sonra Beşiktaş’ın izin verdiği kadar gelebildi.

Yıllardır yabancı kaleci varken Ersin ile oynuyor. Birkaç maçtır da iyi oynuyor Ersin. Rıdvan yaşında göre maksimumda oynuyor. Vida’nın sezon başı ve şimdiki performansı Sergen Yalçın sayesinde.

Sergen Yalçın herkesin kızdığı Necip’ten verim alıyor. N'Koudou daha iyi şeyler yapabilecek seviyede. Oğuzhan’ın attığı gol de öyle kolay bir gol değil.

Atiba gibi bir oyuncuyu benim diyen antrenör kolay kolay dinlendirmez. Futbolcu Sergen Yalçın yok artık. Atiba yürekli bir oyuncu olmasına rağmen geçen hafta oyundan çıktığında o yorgunluğu gördü.