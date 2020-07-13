Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan, Fatih ve Emre açıklaması

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:05

Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek ligi üçüncü sırada tamamlamak adına büyük avantaj yakaladı. Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Rıza Çalımbay, transferin gözde isimleri Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy’un sezon sonu takımdan ayrılacağını söyledi.

Üç futbolcusunu da çok sevdiğini belirten Rıza Çalımbay “Özellikle Mert Hakan ve Fatih’in üzerinde büyük emeğim olduğunu düşünüyorum. Fatih Aksoy stoper ve sağ bek oynarken, ön liberoya çektim. Burada oldukça başarılı oldu. Ben geldiğimde Mert Hakan ayrılmak istiyordu. Fazla forma şansı bulamıyordu. Emre Kılınç zaten takımın ilk 11 oyuncusuydu. Üç futbolcumuz da sezon sonu ayrılıyor. Onlara başarılar diliyorum. Üç futbolcumuzdan da takımı en iyi yerde bırakarak gitmelerini istedim” dedi.

Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezon daha iyi bir takım olacağını da sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay “Fenerbahçe takımı bu değil… Fenerbahçe seneye çok iyi bir takım olacak. Fenerbahçe için her şeyi veren bir başkanları var. Orta sahada oynayan Ozan’ın defansta görev alması Fenerbahçe için eksi bir durum… Ancak bizim de böyle sıkıntılarımız oluyor. Baktığımızda biz ilk yarıyı lider bitirdik. Fenerbahçe lider bitirseydi üç-dört transfer yapıp, şampiyonluğa ulaşabilirdi. Bizim öyle bir şansımız olmadı. Biz de transfer yapabilsek, net söylüyorum şampiyon olurduk” ifadelerini kullandı.

"FİNAL GİBİ MAÇ"

Rıza Çalımbay, bugün oynadıkları maçın final müsabakası olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Burada mağlup olsaydık, berabere kalsaydık yukarıyla ilişkimiz kalmayacaktı ve bunun farkındaydık. Buradan mutlaka 3 puanla dönmekti amacımız. Oynadığımız oyunda hücum oynayan, galibiyeti düşünen bir takımdı. Öylede oynadık. Takımın deplasmanda ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptı, güzel bir galibiyet aldık. Kalan 2 maç bizim için çok çok önemli oldu. O maçları bitirdiğimizde ligi çok iyi bitireceğiz. Sezon başında beri mütevazi bir kadroyla buraya kadar geldik. Herkesin sezon başı düşme adayları arasında gösterilen bir takımdık. Onun için bonservis dahi ödemeden güzel bir kadro yaptık. Şu ana kadar da 3. olarak devam ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel bir performans gösterdiler. Bu sıkıntılı süreçte de sakatlık cezalar olmasından dolayı bazım açları kazanamadık. Onları kazanabilseydik daha farklı yerde olacaktık. 2-3 oyuncumuz sakat olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşadığımız zamanlarda puan kaybettik. Bu maç bizi tekrar iyi bir yere getirdi. Tek amacımız kalan 2 maçı kazanıp ligi iyi bir yerde bitirmek. 2 maçı da kazanırsak Trabzonspor'un durumuna bağlı olacak. Biz 2 maçı kazanalım da ondan sonraki durumu bilmiyoruz. Şu anda bile takımımın yaptığı büyük bir başarıdır. Bu 2 maç çok büyük bir final oldu. Bu maçı kazanmakta büyük moral oldu. Birkaç maçtan beri iyi oynuyoruz ama kazanamıyoruz. Bugün hepsini telafi ettik.”