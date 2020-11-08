Rizespor'da 3 futbolcu korona!
Süper Lig’in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Lig’in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.”
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