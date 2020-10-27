Ronaldo yine pozitif

27 Ekim 2020 Salı, 23:30

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lionel Messi-Cristiano Ronaldo düellosuna koronavirüs engel oldu. Üçüncü testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus-Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

Portekiz Milli Takımı'nda 13 Ekim'de girdiği test pozitif çıkan Ronaldo, yine negatif sonuç veremedi. 14 gündür izolasyonda olan 35 yaşındaki futbolcu, Barcelona maçı öncesinde girdiği taramada da pozitif test verdi.

Karantinada kalmaya devam edecek Ronaldo, Barcelona karşısında Juventus kadrosunda yer almayacak.