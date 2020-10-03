Rosier'den Beşiktaş'a 'savaşçı takım' sözü!
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğunu belirterek, "Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım" dedi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğunu belirterek, "Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım" dedi.
Siyah-beyazlıların Portekiz ekibi Sporting'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Fransız sağ bek, kulübün sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu. Rosier, "Burada olmak çılgınca bir şey. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak" diye konuştu. Özellikleriyle ilgili de bilgi veren Rosier, "Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Elimden geleni yapacağım. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Taraftarlara mesaj vererek sözlerini tamamlayan Valentin Rosier, Türkçe "İnşallah Beşiktaş şampiyon" ifadesini kullandı.
Rosier, Başkan Ahmet Nur Çebi ile de bir araya geldi.
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