Salah transferi hakkında konuştu "Barcelona ya da Real Madrid kim bilir?"
Liverpool'un Mısırlı yıldızı, takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Muhammed Salah, geleceğinin kulübünün elinde olduğunu söyledi. Transfer konusunda adı Avrupa'nın devleriyle anılan yıldız oyuncu, sadece Anfield'da rekor kırmaya odaklandığını belirtti.
Diario AS'ye konuşan Salah, La Liga devlerinden birine transfer olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi;
"Barcelona ve Real Madrid dünyanın en iyi kulüplerinden ikisi. Gelecekte ne olur bilemem. Şu an Liverpool'la, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğuna odaklandım. Buradan ayrılıp ayrılmamam tamamen kulübün elinde. Tüm kulüp rekorlarını kırmak istiyorum."
Salah, 2017'de Roma'dan Liverpool'a katıldığından bu yana Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferine öncülük eden isimlerden biri oldu.
28 yaşındaki yıldız, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gol ve 3 asist üretti.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...