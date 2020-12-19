Salah transferi hakkında konuştu "Barcelona ya da Real Madrid kim bilir?"

19 Aralık 2020 Cumartesi, 14:04

Muhammed Salah, geleceğinin kulübünün elinde olduğunu söyledi. Transfer konusunda adı Avrupa'nın devleriyle anılan yıldız oyuncu, sadece Anfield'da rekor kırmaya odaklandığını belirtti.

Diario AS'ye konuşan Salah, La Liga devlerinden birine transfer olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi;

"Barcelona ve Real Madrid dünyanın en iyi kulüplerinden ikisi. Gelecekte ne olur bilemem. Şu an Liverpool'la, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğuna odaklandım. Buradan ayrılıp ayrılmamam tamamen kulübün elinde. Tüm kulüp rekorlarını kırmak istiyorum."

Salah, 2017'de Roma'dan Liverpool'a katıldığından bu yana Kırmızılar'ın Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferine öncülük eden isimlerden biri oldu.

28 yaşındaki yıldız, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gol ve 3 asist üretti.