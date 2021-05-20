Şampiyon Beşiktaş'tan Ankara'ya şampiyonluk ziyareti
Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle kupasını kaldırırken yönetimin Cumhurbaşkanlığı ziyaret talebine de onay geldi.
Süper Lig'in ardından da Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş, dün Vodafone Park'ta düzenlenen törenle kupasını kaldırırken yönetimin Cumhurbaşkanlığı ziyaret talebine de onay geldi.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GİDECEKLER
Futbolcuları dün geçedensonra tatile giden Beşiktaş'ta yönetimin mesaisi sürecek. Siyah beyazlı yöneticiler bugün önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi Ankara'ya gidiyor. Çebi, siyah beyazlı takımın kazandığı 16. şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.
Video Haberler
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
- İsrail güçleri, Kudüs’te CNN muhabirini tartakladı
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcılık bu sorulara nasıl yanıt verecek?
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Edizer yine iş başında!
- Hedefinde Akşener ve İmamoğlu var
- AP, 'Türkiye' raporunu kabul etti
- 'Erdoğan sonrasında kimin planı varsa...'
- Soylu, gazetemizi hedef gösterdi
- Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Soylu'dan Peker'e çok sert sözlerle yanıt