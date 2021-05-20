Şampiyon Beşiktaş'tan Ankara'ya şampiyonluk ziyareti

Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle kupasını kaldırırken yönetimin Cumhurbaşkanlığı ziyaret talebine de onay geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 09:17
Şampiyon Beşiktaş'tan Ankara'ya şampiyonluk ziyareti
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Süper Lig'in ardından da Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş, dün Vodafone Park'ta düzenlenen törenle kupasını kaldırırken yönetimin Cumhurbaşkanlığı ziyaret talebine de onay geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GİDECEKLER

Futbolcuları dün geçedensonra tatile giden Beşiktaş'ta yönetimin  mesaisi sürecek. Siyah beyazlı yöneticiler bugün önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi Ankara'ya gidiyor. Çebi, siyah beyazlı takımın kazandığı 16. şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.


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