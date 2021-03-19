Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 15:08
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki dev finalin rotası belli oluyor.

Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde çeyrek final ve yarı final kuraları belli oldu.

  • Manchester City - Borussia Dortmund
  • Porto - Chelsea
  • Bayern Münih - Paris Saint-Germain
  • Real Madrid - Liverpool

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bayern Münih / Paris Saint-Germain galibi Manchester City / Borussia Dortmund


Real Madrid / Liverpool galibi Porto / Chelsea


Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak.


Avrupanın en büyüğü ise 27 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin ardından kupaya kavuşacak.


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