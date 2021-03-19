Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki dev finalin rotası belli oluyor.
Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde çeyrek final ve yarı final kuraları belli oldu.
- Manchester City - Borussia Dortmund
- Porto - Chelsea
- Bayern Münih - Paris Saint-Germain
- Real Madrid - Liverpool
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Bayern Münih / Paris Saint-Germain galibi Manchester City / Borussia Dortmund
Real Madrid / Liverpool galibi Porto / Chelsea
Çeyrek final maçları 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Avrupanın en büyüğü ise 27 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin ardından kupaya kavuşacak.
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