Şenol Güneş: “Maçı kazanarak bitirmek istiyoruz

14 Kasım 2020 Cumartesi, 18:49

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya karşısında galip gelerek kazanarak bitirmek istediklerini ifade etti. Güneş ayrıca Hırvatistan maçında testi pozitif çıkan Vida’nın ise sarılmayı çok sevdiğini ve o maçta herkese sarıldığını belirtti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Okay Yokuşlu, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbola başlarken herkesin olduğu gibi kendisinin de hayalleri olduğunu ifade ederek, “Gelişmeler bizi nereye getirirse oraya gittik. Sonuç olarak çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık. Oyuncu olarak teknik adam olarak görev verdiler. Ben geriye dönük doğru yanlış diye bakmadım. En iyi şeyi yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım hem oyuncu hem teknik direktör olarak. Sayısal daha fazla olabilirdi hiç olmayabilirdi. Yetenek, karakterle birleştiği zaman insan çok iyi yere gelebilir. Bunu geriye dönüp baktığımda iyi görebiliyorum” dedi.



“MAÇI KAZANARAK BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Rusya maçının çok önemli olduğunu dile getiren Güneş, “Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor bu maçla. Puan, sıralama açısından önemli. FIFA sıralamasında ve her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Bunu sahada savunma ile hücumu birlikte yaparak başarmak istiyoruz. Rusya iyi bir takım. Onlarda ilk müsabakadan sonra maç kazanamadılar ama kazanmaya yakındılar. Bizde öyleydik. Sadece kötü başlayıp kaybettiğimiz Macaristan maçı oldu. Bu yarış devam ediyor. Yarınki maçı kazanarak bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öncelikli olarak sporcuların sağlığını önemsediklerini belirten Şenol Güneş, “ Ondan sonra müsabakayı kazanmak önemli. Vida olayında ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabah alınan bu testin sonucu maç devre arasında değil, maçtan önce çıkabilirdi. Maç sonunda öğrendik bu durumu. Bende tesadüftür Rusya maçından sonra ilk defa bana bu kadar yakın olan bir kişi oldu. Genelde insanlardan uzak dururum ama İstiklal Marşı’ndan sonra maske takılıydı bende, tam ben çıkarırken Vida geldi. Gelirken gene sola doğru kaçarak durdum. Omuz dokunması oldu bana. O da herkese sarıldı. Yapacağımız şey şuanda pozitif olanı ayırmak. Bizim ilk gün ki yapılan testin bir anlamı yok. Biz her halükarda yaptırdık, bugün bir test daha yaptırdık. 5. gün gene test yapacağız. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimiz uzak kalmalıyız. Maske ve mesafe önemli. Biz kendimiz söylüyoruz ama sadece bizim değil herkesin yapması gerekli. Kadro ile ilgili Abdülkadir’in sakatlığı var. Orkun ve Mert’in sakatlığı var. Çağlar zaten sakat olarak gelmişti. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Takımla antrenmanlara katılmadı. Burak cezalı. Onlar dışında tüm oyuncular antrenmana katılıyor. Bir pozitif bir negatif oluyor tam olarak bizde bilemiyoruz, kafamız karışıyor. Ligde de böyle durumlar mevcut. Allah kimsenin başına vermesin. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkesin dikkatli olması lazım. Bize verilen görevleri izin verdiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aleksandr Sobolev’in kadroda olması hakkında sorulan soruya cevap veren Güneş, “Dyzuba yerine alınan bir oyuncu Sobolev. Rusya’nın iç olayları ile alakalı bir durum. Moldova maçını izledim ama o müsabakayla bu maçın atmosferi aynı olmaz. Ama Rusya o maçta tamamen üstündü 0-0 berabere kalsa bile” dedi.



“OLAĞANÜSTÜ DURUMDA OLAĞANÜSTÜ DAVRANIŞLARA GEÇİYORUZ”

Alman futbolcu Toni Kroos’un futbolcu haklarıyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine Şenol Güneş, “Hem ülkeler hem kulüpler hem oyuncular farklı koşullarda. Hazırlık maçlarının kaldırılması düşündü. Ama böyle bir durumda da üst seviye olan oyuncular için problem olmayabilir ama hiç oynamayan oyuncular için daha farklı olabilir. Pandemi döneminde 10 günde 3 maç yapmak seyahatle beraber hem kulüp hem oyuncuları zorluyor. Olağanüstü durumda olağanüstü davranışlara geçiyoruz. Sizi zihinsel olarak dalgalanmaya götürüyor. Oyuncuların zihinsel dağınıklıkları olabiliyor. Maalesef kötü bir sezon geçiriyoruz pandemi yüzünden. Haklı tarafları var ama ayrıca tartışılması gereken bir konu” şeklinde konuştu.

Düzenlen basın toplantısında konuşan Milli Futbolcu Okay Yokuşlu, artık son iki final maçları olduklarını ifade ederek, “4 maçtır galibiyet alamıyoruz ve artık bunu sonlandırmak istiyoruz. Çünkü var olan potansiyeli sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım yarın keyif veren bir milli takım görürüz. Fedor ile geçen sene birlikte oynama fırsatı bulduk. Açıkçası takımda iyi iletişimde olduğum kişilerden bir tanesiydi. O bahsettiğiniz videoda bize Rusça öğretmeye çalışıyordu. Onun öğrettikleri günlük hayatta kullanılacak tarzdan değildi. Ara sıra kendisiyle konuşuyoruz. İyi bir arkadaşım. Önemli olan maçın sonuna kadar bırakmamak. Son maçlarda böyle olmuş olabilir ama grup aşamalarında bunu tüm maça yaydıklarımız oldu. Bu takım bunu yapabildiğini gösterdi. Bazen işler istediğiniz gibi çıkmayabilir. Önemli olan şey bu reaksiyonu maç başından beri yapmaya başlamak. Buda inşallah en yakın zaman da olacak” diye belirtti.



