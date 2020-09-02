Şenol Güneş'ten Altınordu'ya övgü

02 Eylül 2020 Çarşamba, 14:01

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı canlı yayında altyapı atılımı ve kurduğu tesislerle Türkiye'nin futbolcu yetiştirme fabrikası olan İzmir'in TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan övgüyle bahsetti. Kırmızı-lacivertli ekipte yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi isimler kariyerlerini Avrupa'da sürdürüp A Milli formayı giyerken Güneş, Altınordu'nun üreten tek kulüp olduğunu söyledi. Bu yıl ocak ayında Altınordu'nun Torbalı'da altyapı tesislerinin bulunduğu Metin Oktay Yerleşkesi'ni de ziyaret eden Şenol Güneş, kulübün korunması gerektiğini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Üretim yapmıyoruz. Kulüp yapıları üretim yapmaya müsait değil. Altınordu üretim yapıyor. Herkes Altınordu'dan alıyor ama o kulübü de korumuyoruz. Üreteni korumak gerekiyor. Sonra o da tükenecek. Sistemi doğru uygulayan Altınordu. Türkiye'de futbol akademileri, futbol fabrikaları kurulmak zorunda. Kulüpler bundan kazanır. Altınordu'yu koruyarak hem yarışan hem de üreten yapabiliriz çünkü onları da harcamak, bitirmek yazık olur" ifadelerini kullandı.