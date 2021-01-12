Sivasspor Demirspor'u uzatmalarda geçti
D.G. Sivasspor: 2 - Adana Demirspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda D.G. Sivasspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Turu uzatmalarda gol atan Sivasspor geçti.
5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kayode’nin şutunda kaleci Vedat meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
13. Yunus ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
17. dakikada Yasin ceza sahası içerisinde topu kaleye göndermek istedi. Defanstan seken topu kaleci Vedat kontrol etmeyi başardı.
19. dakikada Traore ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu Yunus’a verdi. Yunus’un kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer çıkardı.
22. dakikada Yunus’un ceza sahası içerisindeki ortasında Sedat topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Muammer erken çıkarak topa hakim oldu.
35. dakikada Sinan ceza sahasının sol çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta topu direk kaleye gönderdi. Muammer güzel bir kurtarışla topu çıkartmayı başardı.
37. dakikada Cofie’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Yasin’in kaleci Vedat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
44. dakikada Okan’ın ceza sahası çizgisi üzerinden pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Yunus’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.
2. yarıda gol gelmedi.
Uzatmalara gidildi. İlk devre de 1-1 geçildi. 2. uzatmanın 118. dakikasında Yatabare Sivasspor'u öne geçirdi ve çeyrek finalist yaptı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Mehmet Şengül xx
D.G. Sivasspor: Muammer xx, Robin xx, Caner xx, Camara xx, Ziya xx, Cofie xx, Hakan xx, Yasin xx, Jorge Felix xx, Ninga xx, Kayode xx
Yedekler: Samassa, Ali, Kone, Appindangoye, Gradel, Yatabare, Erdoğan, Kerem, Barış, Fajr
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Adana Demirspor: Vedat xx, Okan xx, Tayyip xx, Semih xx, Mehmet xx, Traore xx, Gökhan xx, Yunus xx, Sinan xx, Sedat xx, Lanzafame xx
Yedekler: Emre, Dibba, İzzet, Mehmet, İsmail, Osman, Emircan, Tolga, Süleyman, Hasan
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: Yasin (dk. 37), Yatabere (118) (D.G. Sivasspor), Yunus (dk. 44) (Adana Demirspor)
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