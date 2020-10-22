Sivasspor, Villarreal karşısında
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Villarreal ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İspanya'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Villarreal ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İspanya'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı için gittiği İspanya'da maçın oynanacağı El Madrigal Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Türkiye saati ile 21.00'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, As Başkanlar Faruk Taşseten, Mehmet Ali Topal, Mehmet Akif Bağce ve Elahattin Akyüz de takip etti. Kırmızı-Beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.
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