Manchester City'de yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

29 Mart 2021 Pazartesi, 22:38

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Kun Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli golcü ile kontrat yenilenmeyeceğini duyurdu.

2011 yılında Atletico Madrid'den Manchester City'e transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in ilgisini çekebilir.

HEYKELİ DİKİLECEK

Manchester City, resmî internet sitesinden yayımladığı bildiride ayrılığı doğrularken kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ise Agüero hakkında şu sözleri söyledi:,

Agüero'nun son 10 yılda Manchester City'ye katkısı tartışılamaz. Efsane, kulübü seven herkesin ve hatta belki de sadece futbolu sevenlerin anılarına silinmez bir şekilde kazınacak.

Henüz veda konuşmaları yapmanın zamanı değil. Sergio ile geçireceğimiz zamanın geri kalanında hâlâ başaracak çok şey var ve önümüzdeki süreçte katkılarını dört gözle bekliyoruz.

Bu arada, Vincent Kompany ve David Silva için yapım aşamasında olanların yanı sıra Etihad Stadyumu'nda bir Sergio heykeli yapması için bir sanatçıyı görevlendireceğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Sezonun sonunda Sergio'ya uygun bir veda etme fırsatını dört gözle bekliyoruz."