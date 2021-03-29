Manchester City'de yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı
Manchester City Sergio Kun Agüero ile yollarını ayrırdığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Kun Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli golcü ile kontrat yenilenmeyeceğini duyurdu.
2011 yılında Atletico Madrid'den Manchester City'e transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in ilgisini çekebilir.
HEYKELİ DİKİLECEK
Manchester City, resmî internet sitesinden yayımladığı bildiride ayrılığı doğrularken kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ise Agüero hakkında şu sözleri söyledi:,
Agüero'nun son 10 yılda Manchester City'ye katkısı tartışılamaz. Efsane, kulübü seven herkesin ve hatta belki de sadece futbolu sevenlerin anılarına silinmez bir şekilde kazınacak.
Henüz veda konuşmaları yapmanın zamanı değil. Sergio ile geçireceğimiz zamanın geri kalanında hâlâ başaracak çok şey var ve önümüzdeki süreçte katkılarını dört gözle bekliyoruz.
Bu arada, Vincent Kompany ve David Silva için yapım aşamasında olanların yanı sıra Etihad Stadyumu'nda bir Sergio heykeli yapması için bir sanatçıyı görevlendireceğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Sezonun sonunda Sergio'ya uygun bir veda etme fırsatını dört gözle bekliyoruz."
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- Hırsızlıkla suçlandı, yaşamına son verdi
- Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama
- Dolar ve Avro'da sert yükseliş
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!