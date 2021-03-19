Son dakika| TFF açıkladı: 1 hakem koronavirüs

19 Mart 2021 Cuma, 12:28

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu



