TOKYO 2020 | Tekerlekli sandalyede olimpiyat 6.'sıyız

Erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, beşincilik maçında Avustralya'ya 74-58 yenildi ve altıncı oldu.

AA
04 Eylül 2021 Cumartesi, 09:48
TOKYO 2020 | Tekerlekli sandalyede olimpiyat 6.'sıyız
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, beşincilik maçında Avustralya'ya 74-58 yenildi ve altıncı oldu.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmada Avustralya ilk çeyreği 23-18, devreyi ise 39-24 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte milli takım karşısında farkı biraz daha açan (59-40) Avustralya, sahadan 74-58 galip ayrıldı ve beşinci sırayı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip ise oyunları 6. sırada tamamladı.


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