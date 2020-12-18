Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi açıldı
Trabzonspor'da futbolcu, teknik direktör, alt yapı sorumluluğu ve başkanlık görevi yapan Sümer, yaşayan efsane olarak anılıyor.
Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in ismi Trabzonspor Altyapı Tesisleri'ne verildi.
Trabzonspor'da futbolcu, teknik direktör, alt yapı sorumluluğu ve başkanlık görevi yapan Sümer, yaşayan efsane olarak anılıyor.
Trabzonspor yönetim kurulu'nun önerisi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün onayı, ASKF ve TÜFAD'ın destekleriyle gerçekleşen Özkan Sümer Futbol Akademisi bölgedeki özkaynak düzenini de tetikleyecek bir adım.
Özkan Sümer'in danışmanı ve kulüp üyesi Hasan Al, yaptığı açıklamada, "Sayın Sümer'in alt yapıya hizmetmeri böylelikle ölümsüzleşti. Hastalıkla mücadele ettiği şu günlerde onun için büyük bir moral oldu" dedi.
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