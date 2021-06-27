Trabzonspor, yeni sezonu açıyor!
Süper Lig'de geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.
Süper Lig'de geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.
Bordo-mavili futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve saat 18.00'de yeni sezon için ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp yapacak.
Trabzonspor, ağustosun ilk haftasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapacağı maçların oynanacağı yere göre Riva kampının bitiş tarihini netleştirecek.
Bordo-mavililerin kamp süresince 4 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- 48 dakika bekletildi, binlerce liralık cezayı öğrendi
- Soylu için Erdoğan'a baskı yapan ismi söyledi
- 'İki doz aşı olsanız da…'
- İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
- Kanal İstanbul'un 'paralarını söke söke' alabilirler mi?
- Ankara'da polis kontrol noktasına ateş
- Baklavacı Seyitoğlu'ndan karşı hamle
- Dilipak'tan Sizi cemaat kurtarır mesajı