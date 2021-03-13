Turkish Open’da genç millilerden 23 madalya
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Turkish Open 2021), dördüncü gününde gençler kategorisinde müsabakalar başladı. Türk sporcular günü, 5’i altın 23 madalya ile tamamladı.
8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Turkish Open 2021), dördüncü gününde gençler kategorisinde müsabakalar başladı. Türk sporcular günü, 5’i altın 23 madalya ile tamamladı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de dördüncü gün gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, dördüncü günü 5 altın, 5 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.
Erkekler 51 kiloda Abdullah Dönmez, 63 kiloda Kadir Santaş, 78 kiloda Buğra Murat Şafak, kızlar 63 kiloda Işıl Zafer ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazanan isimler oldu.
Turnuva, yarın gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edecek.
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