Türkiye yarın Hollanda ile karşılaşacak

06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:19

2022 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son olarak Cebelitarık'ı yenen A Milli Takım, Hollanda deplasmanında en az 1 puanla dönmek zorunda.

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Milli takım, kazanması halinde liderliğini sürdürecek olan Milli Takım, yenilgi durumunda liderliğini koruyamayabilir.

"AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, liderliği sürdürmek ve bu avantajı kullanmak istediğini vurgulayarak "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.