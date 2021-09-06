Türkiye yarın Hollanda ile karşılaşacak
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, Cebelitarık'ı yenerek G grubunda liderliğini sürdürdü. Sıradaki rakip büyük futbol ekolü Hollanda.
2022 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son olarak Cebelitarık'ı yenen A Milli Takım, Hollanda deplasmanında en az 1 puanla dönmek zorunda.
Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Milli takım, kazanması halinde liderliğini sürdürecek olan Milli Takım, yenilgi durumunda liderliğini koruyamayabilir.
"AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYORUZ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, liderliği sürdürmek ve bu avantajı kullanmak istediğini vurgulayarak "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.
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