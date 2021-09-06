Türkiye yarın Hollanda ile karşılaşacak

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, Cebelitarık'ı yenerek G grubunda liderliğini sürdürdü. Sıradaki rakip büyük futbol ekolü Hollanda.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 10:19
Türkiye yarın Hollanda ile karşılaşacak
Abone Ol google-news

2022 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son olarak Cebelitarık'ı yenen A Milli Takım, Hollanda deplasmanında en az 1 puanla dönmek zorunda.

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Milli takım, kazanması halinde liderliğini sürdürecek olan Milli Takım, yenilgi durumunda liderliğini koruyamayabilir.

"AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, liderliği sürdürmek ve bu avantajı kullanmak istediğini vurgulayarak "Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler