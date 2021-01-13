Voleybolda 2'de 2 yaptık
Türkiye - Kuzey Makedonya: 3-1
SALON: Boris Trajkovski
HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Efe, Arda, Faik Samed)
KUZEY MAKEDONYA: Milev, Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Mihailov (L) (Angelovski, Nikolovski (L), Savovski)
SETLER: 25-16, 18-25, 25-18, 25-12
SÜRE: 90 dakika (22, 24, 24, 20)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’ndaki ikinci maçında ev sahibi Kuzey Makedonya’yı 3-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.
Millilerde Adis Lagumdzija 17 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; yıldız oyuncuya, Burutay Subaşı 14, Vahit Emre Savaş 13, Oğuzhan Karasu 7, Yiğit Gülmezoğlu 6, Arslan Ekşi 4, Metin Toy 3, Efe ve Faik Samed 1’er sayıyla eşlik etti.
Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü maçında 15 Ocak Cuma günü TSİ 20.00’de Bosna Hersek ile karşılaşacak.
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