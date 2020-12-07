Yılmaz Vural'dan sevindirici haber
Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı.
Bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Oksijen desteği ve entübasyon uygulanan Yılmaz Vural'ın yoğun bakım sürecini atlattığı açıklandı. Vural bir süredir Altunizade'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu.
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Benim görev alanım değil
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Benim görev alanım değil