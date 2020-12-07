Yılmaz Vural'dan sevindirici haber

Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı.

İHA
07 Aralık 2020 Pazartesi, 14:16
Yılmaz Vural'dan sevindirici haber
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Bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Oksijen desteği ve entübasyon uygulanan Yılmaz Vural'ın yoğun bakım sürecini atlattığı açıklandı. Vural bir süredir Altunizade'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu.


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