Zahavi Fenerbahçe'ye göz kırptı
Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı lacivertliler, İsrailli golcü Eran Zahavi'ye listesine aldı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi'den taraftarları heyecanlandıran sosyal medya hamlesi geldi.
Transferlere devam eden Fenerbahçe'de hedef forvet takviyesi.
Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı lacivertliler, İsrailli golcü Eran Zahavi'ye listesine almıştı.
Çin ekibi Guangzhou R&F'den ayrılmak üzere olan 33 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı.
Zahavi'nin Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu da takip ettiği görülüyor
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