18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı

18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı. İşçi ve emek temalı filmler öncelikli olmak üzere birçok film sanatseverlerle buluşturulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 16:19
18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
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1-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında aynı anda İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı. Bu yıl da hibrit olan festival; Beyaz Motosiklet, Yaramaz Çocuklar, Dördüncü Duvar, Haberin Ötesinde, Metamazon, Zeytinliğin Ardı, İşçilerin Haziranı, Godard Etkis, Devinim, Söyleyecek Çok Şey Var: Mary Perry Stone'un Radikal Duvar Resimleri, Tarih Eğitiminin Ötesinde filmlerinin gösterimini yaptı. Festival programı ise şu şekilde:

4 MAYIS PERŞEMBE

Fransız Kültür Merkezi

17:30  Yapacak Bir Şey Yok (Rien à Foutre)

19:30  Aşk Mark ve Ölüm (Love, Deutsch Marks and Death)

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

19:00  Şehir Bahçeleri (Urban Gardens)

20:00  Aga (Agha)

Tasarım Atölyesi Kadıköy

18:00  Adres (Navnîşan)

19:00  Aşağıdan Yukarıya (From Below)

20:40  8 Mart 2020: Bir Günce (March 8, 2020: A Memoir)

Çevrimiçi

18:00  Sesler ve Kilitler, Dizi Yazmayı Çok Sevdim 

19:30  Larva, Ofis Dışı (Out of Office), Dinamo Mesken (Dinamo Mesken)

20:30  Moloz'da Çekiç Sesleri (Hammering in Moloz)

 

5 MAYIS CUMA

Fransız Kültür Merkezi

16:00  Kızıl Şehir (Ciudad En Rojo)

18:00  Yalvarırım Beni Beğen (I Beg You To Like Me)

19:45  Fatma’dan Sonra 40 Yıl (The 40 Years After Fatma)

Sinematek

16:00  Bir Kar Tanesinin Ömrü (The Life of a Snowflake)

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

14:00  Aidiyet (AVENÂL)

15:15  Koltan Ateşi: İnsanları Birbirine Bağlamak (Coltan Fieber: Connecting People)

17:00  Mezarlık (Graveyard)

18:15  Herkesin Yapabileceği Bir Şey (As Possible As Everything)

19:00  Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir (Life Jackets are not Under the Seats)

20:15  Her Şey Yolunda (Everything is Fine)

Tasarım Atölyesi Kadıköy

18:00  Kimse Gitmezdi (No One Would Goe)

19:30  Turna Misali (The Last Birds of Passage)

Çevrimiçi

16:00  Huzur Çiftliği (The Healing Farm) ,Posta (The Mail), Çöpün Dünyası (Cihana Çope)

7:00   Ümitli Karanlık Yolculuk (Hopeful Dark Journey)

17:30  Kızgın Topraklar (The Mad Lands)

18:00  Karanfil Meydanı (Carnation Square)

19:00  Yirmi Bir (Twenty One)

 

6 MAYIS CUMARTESİ

Fransız Kültür Merkezi

13:00  Mücadele (When We Fight)

14:00  Carare'nin Yeniden Doğuşu (El Renacer Del Carare), Karıncanın Ayak İzleri (Footprints of Ants), Arayış (The Search), Yada Yağmurları (Jade Rain)

16:00  Öteki Yarı (The Other Half)

17:30  Fraktal: Para Adam (Fractal: Money Man)

18:15  Yaban

20:30  Reims'a Dönüş: Fragmanlar (Retour à Reims: Fragments)

Tasarım Atölyesi Kadıköy

16:00  Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya (Buried in Water not in the Earth)

18:00  Her Şey Dahil (All In)

19:30  Mükemmel Vurgun (Perfect Loot)

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

14:00  Kopuş (The Disassociate), Dar Ayakkabıyla Yaşamak (Life In Tight Shoes)

15:15  Bahçeler Put Kesildi (Gardens Petrified)

16:15  Ercan&Aysun

17:00  Arkadaşloch (Nobody's Problem)

19:00  Şefik (Shafik)

20:00  Boşlukta (Drifting)

Çevrimiçi

16:00  Sokak Lambası (Street Light), Elimi Bırakma (Take My Hand)

17:15  Temassız (Contactless), Örgütlendikçe Güçleniyoruz (See Us Come Together), Boncuk İşi (Bead Brothers)

18:15  Ötekilerin Dayanışması (Solidarity of Others)

21:00  Depo Binası G (Lagerhaus G)

 

7 MAYIS PAZAR

Gazhane

20:00  Kapanış Etkinliği

Tasarim Atölyesi Kadıköy

14:00  Melankolik Memeler (Melancholic Breasts), Sarı Çizgi (Yellow Line), Dondon Kurşunu (Dondon Bullet), Cehennem Boş Bütün Şeytanlar Burada (Hell is Empty, All the Devils are Here)

16:00  Lacivert Gece (Dark Blue Night)

18:15  Seyfe 


Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Film Festivali Nazım Hikmet Kültür Merkezi Fransız Kültür Merkezi

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