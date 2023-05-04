18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı. İşçi ve emek temalı filmler öncelikli olmak üzere birçok film sanatseverlerle buluşturulacak.
1-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında aynı anda İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı. Bu yıl da hibrit olan festival; Beyaz Motosiklet, Yaramaz Çocuklar, Dördüncü Duvar, Haberin Ötesinde, Metamazon, Zeytinliğin Ardı, İşçilerin Haziranı, Godard Etkis, Devinim, Söyleyecek Çok Şey Var: Mary Perry Stone'un Radikal Duvar Resimleri, Tarih Eğitiminin Ötesinde filmlerinin gösterimini yaptı. Festival programı ise şu şekilde:
4 MAYIS PERŞEMBE
Fransız Kültür Merkezi
17:30 Yapacak Bir Şey Yok (Rien à Foutre)
19:30 Aşk Mark ve Ölüm (Love, Deutsch Marks and Death)
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
19:00 Şehir Bahçeleri (Urban Gardens)
20:00 Aga (Agha)
Tasarım Atölyesi Kadıköy
18:00 Adres (Navnîşan)
19:00 Aşağıdan Yukarıya (From Below)
20:40 8 Mart 2020: Bir Günce (March 8, 2020: A Memoir)
Çevrimiçi
18:00 Sesler ve Kilitler, Dizi Yazmayı Çok Sevdim
19:30 Larva, Ofis Dışı (Out of Office), Dinamo Mesken (Dinamo Mesken)
20:30 Moloz'da Çekiç Sesleri (Hammering in Moloz)
5 MAYIS CUMA
Fransız Kültür Merkezi
16:00 Kızıl Şehir (Ciudad En Rojo)
18:00 Yalvarırım Beni Beğen (I Beg You To Like Me)
19:45 Fatma’dan Sonra 40 Yıl (The 40 Years After Fatma)
Sinematek
16:00 Bir Kar Tanesinin Ömrü (The Life of a Snowflake)
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
14:00 Aidiyet (AVENÂL)
15:15 Koltan Ateşi: İnsanları Birbirine Bağlamak (Coltan Fieber: Connecting People)
17:00 Mezarlık (Graveyard)
18:15 Herkesin Yapabileceği Bir Şey (As Possible As Everything)
19:00 Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir (Life Jackets are not Under the Seats)
20:15 Her Şey Yolunda (Everything is Fine)
Tasarım Atölyesi Kadıköy
18:00 Kimse Gitmezdi (No One Would Goe)
19:30 Turna Misali (The Last Birds of Passage)
Çevrimiçi
16:00 Huzur Çiftliği (The Healing Farm) ,Posta (The Mail), Çöpün Dünyası (Cihana Çope)
7:00 Ümitli Karanlık Yolculuk (Hopeful Dark Journey)
17:30 Kızgın Topraklar (The Mad Lands)
18:00 Karanfil Meydanı (Carnation Square)
19:00 Yirmi Bir (Twenty One)
6 MAYIS CUMARTESİ
Fransız Kültür Merkezi
13:00 Mücadele (When We Fight)
14:00 Carare'nin Yeniden Doğuşu (El Renacer Del Carare), Karıncanın Ayak İzleri (Footprints of Ants), Arayış (The Search), Yada Yağmurları (Jade Rain)
16:00 Öteki Yarı (The Other Half)
17:30 Fraktal: Para Adam (Fractal: Money Man)
18:15 Yaban
20:30 Reims'a Dönüş: Fragmanlar (Retour à Reims: Fragments)
Tasarım Atölyesi Kadıköy
16:00 Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya (Buried in Water not in the Earth)
18:00 Her Şey Dahil (All In)
19:30 Mükemmel Vurgun (Perfect Loot)
Nazım Hikmet Kültür Merkezi
14:00 Kopuş (The Disassociate), Dar Ayakkabıyla Yaşamak (Life In Tight Shoes)
15:15 Bahçeler Put Kesildi (Gardens Petrified)
16:15 Ercan&Aysun
17:00 Arkadaşloch (Nobody's Problem)
19:00 Şefik (Shafik)
20:00 Boşlukta (Drifting)
Çevrimiçi
16:00 Sokak Lambası (Street Light), Elimi Bırakma (Take My Hand)
17:15 Temassız (Contactless), Örgütlendikçe Güçleniyoruz (See Us Come Together), Boncuk İşi (Bead Brothers)
18:15 Ötekilerin Dayanışması (Solidarity of Others)
21:00 Depo Binası G (Lagerhaus G)
7 MAYIS PAZAR
Gazhane
20:00 Kapanış Etkinliği
Tasarim Atölyesi Kadıköy
14:00 Melankolik Memeler (Melancholic Breasts), Sarı Çizgi (Yellow Line), Dondon Kurşunu (Dondon Bullet), Cehennem Boş Bütün Şeytanlar Burada (Hell is Empty, All the Devils are Here)
16:00 Lacivert Gece (Dark Blue Night)
18:15 Seyfe
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