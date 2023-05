Yayınlanma: 04.05.2023 - 16:19

Güncelleme: 04.05.2023 - 16:19

1-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında aynı anda İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı. Bu yıl da hibrit olan festival; Beyaz Motosiklet, Yaramaz Çocuklar, Dördüncü Duvar, Haberin Ötesinde, Metamazon, Zeytinliğin Ardı, İşçilerin Haziranı, Godard Etkis, Devinim, Söyleyecek Çok Şey Var: Mary Perry Stone'un Radikal Duvar Resimleri, Tarih Eğitiminin Ötesinde filmlerinin gösterimini yaptı. Festival programı ise şu şekilde:

4 MAYIS PERŞEMBE

Fransız Kültür Merkezi

17:30 Yapacak Bir Şey Yok (Rien à Foutre)

19:30 Aşk Mark ve Ölüm (Love, Deutsch Marks and Death)

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

19:00 Şehir Bahçeleri (Urban Gardens)

20:00 Aga (Agha)

Tasarım Atölyesi Kadıköy

18:00 Adres (Navnîşan)

19:00 Aşağıdan Yukarıya (From Below)

20:40 8 Mart 2020: Bir Günce (March 8, 2020: A Memoir)

Çevrimiçi

18:00 Sesler ve Kilitler, Dizi Yazmayı Çok Sevdim

19:30 Larva, Ofis Dışı (Out of Office), Dinamo Mesken (Dinamo Mesken)

20:30 Moloz'da Çekiç Sesleri (Hammering in Moloz)

5 MAYIS CUMA

Fransız Kültür Merkezi

16:00 Kızıl Şehir (Ciudad En Rojo)

18:00 Yalvarırım Beni Beğen (I Beg You To Like Me)

19:45 Fatma’dan Sonra 40 Yıl (The 40 Years After Fatma)

Sinematek

16:00 Bir Kar Tanesinin Ömrü (The Life of a Snowflake)

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

14:00 Aidiyet (AVENÂL)

15:15 Koltan Ateşi: İnsanları Birbirine Bağlamak (Coltan Fieber: Connecting People)

17:00 Mezarlık (Graveyard)

18:15 Herkesin Yapabileceği Bir Şey (As Possible As Everything)

19:00 Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir (Life Jackets are not Under the Seats)

20:15 Her Şey Yolunda (Everything is Fine)

Tasarım Atölyesi Kadıköy

18:00 Kimse Gitmezdi (No One Would Goe)

19:30 Turna Misali (The Last Birds of Passage)

Çevrimiçi

16:00 Huzur Çiftliği (The Healing Farm) ,Posta (The Mail), Çöpün Dünyası (Cihana Çope)

7:00 Ümitli Karanlık Yolculuk (Hopeful Dark Journey)

17:30 Kızgın Topraklar (The Mad Lands)

18:00 Karanfil Meydanı (Carnation Square)

19:00 Yirmi Bir (Twenty One)

6 MAYIS CUMARTESİ

Fransız Kültür Merkezi

13:00 Mücadele (When We Fight)

14:00 Carare'nin Yeniden Doğuşu (El Renacer Del Carare), Karıncanın Ayak İzleri (Footprints of Ants), Arayış (The Search), Yada Yağmurları (Jade Rain)

16:00 Öteki Yarı (The Other Half)

17:30 Fraktal: Para Adam (Fractal: Money Man)

18:15 Yaban

20:30 Reims'a Dönüş: Fragmanlar (Retour à Reims: Fragments)

Tasarım Atölyesi Kadıköy

16:00 Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya (Buried in Water not in the Earth)

18:00 Her Şey Dahil (All In)

19:30 Mükemmel Vurgun (Perfect Loot)

Nazım Hikmet Kültür Merkezi

14:00 Kopuş (The Disassociate), Dar Ayakkabıyla Yaşamak (Life In Tight Shoes)

15:15 Bahçeler Put Kesildi (Gardens Petrified)

16:15 Ercan&Aysun

17:00 Arkadaşloch (Nobody's Problem)

19:00 Şefik (Shafik)

20:00 Boşlukta (Drifting)

Çevrimiçi

16:00 Sokak Lambası (Street Light), Elimi Bırakma (Take My Hand)

17:15 Temassız (Contactless), Örgütlendikçe Güçleniyoruz (See Us Come Together), Boncuk İşi (Bead Brothers)

18:15 Ötekilerin Dayanışması (Solidarity of Others)

21:00 Depo Binası G (Lagerhaus G)

7 MAYIS PAZAR

Gazhane

20:00 Kapanış Etkinliği

Tasarim Atölyesi Kadıköy

14:00 Melankolik Memeler (Melancholic Breasts), Sarı Çizgi (Yellow Line), Dondon Kurşunu (Dondon Bullet), Cehennem Boş Bütün Şeytanlar Burada (Hell is Empty, All the Devils are Here)

16:00 Lacivert Gece (Dark Blue Night)

18:15 Seyfe